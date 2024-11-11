У Харкові патрульні затримали водія з підробленими документами

Уночі 10 листопада на стаціонарному посту у Харкові патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ для перевірки. У водія патрульні виявили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу відсутнє у наявних базах даних.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

«Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости