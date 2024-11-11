На Харківщині діяла «схема для ухилянтів»: посадовиця МСЕК «списувала» за гроші призовників з обліку

Співробітники Служби безпеки України викрили лікаря-реабілітолога МСЕК, яка допомагала чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації на військову службу. Жінка входила до числа спільників голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, зловмисниця вносила до офіційної медичної документації призовників завідомо недостовірні дані щодо стану їх здоров’я, які надалі слугували підставою для оформлення інвалідності.

Згідно з посадовими обов’язками, лікарка вивчала медичну документацію та оглядала хворих, а також давала експертну оцінку проведеному раніше лікуванню. За додаткову оплату розгляд медичних справ проводився навіть без участі клієнтів.

Під час проведення чергової медико-соціальної експертизи один із «замовників» взагалі знаходився на території іншого регіону країни, коли його визнали інвалідом другої групи.

Нагадаємо, що на початку місяця одночасно було проведено майже 90 обшуків за місцями роботи і проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру фігурантці за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Затриманій обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости