На Харківщині судитимуть колаборанта, який працював в окупаційному відділі «мвс» у Вовчанську

У квітні 2022 року, коли Вовчанськ перебував під окупацією військ рф, місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Він обійняв посаду «дільничного уповноваженого поліції відділу поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Військової цивільної адміністрації в Харківській області».

У вересні 2022 року, перед деокупацією ЗСУ Вовчанська, фігурант разом з російськими військовими втік на територію рф.

Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости