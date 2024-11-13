Очолила філію в окупаційному центрі зайнятості на Харківщині: судитимуть жінку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканка Вовчанська, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну була начальником одного з відділів Вовчанської районної філії Харківського обласного центру зайнятості, під час захоплення міста збройними силами рф перейшла на бік ворога. Жінка очолила так званий «Волчанский районный филиал Харьковского областного центра занятости».

Маючи релевантний досвід роботи й навички, зрадниця займалась плануванням роботи окупаційної установи, організовувала проведення консультацій, забезпечувала підготовку та подання звітності. Також обвинувачена проводила навчання для підлеглих працівників, роз’яснювала російське законодавство та слідкувала за його дотриманням на підприємствах і установах, розташованих на окупованій території.

Крім того, зрадниця вирішувала питання щодо соціального захисту населення, контролювала надходження відрахувань на випадок безробіття та слідкувала за коректним веденням баз даних, у яких містились особисті дані місцевих мешканців.

Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченій загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости