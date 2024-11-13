Викрито «спеціалістку з діловодства», яка працювала на окупантів на Харківщині

Жителька селища Борова Ізюмського району до повномасштабного вторгнення працювала головним спеціалістом у Борівській селищній раді. Під час окупації жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У червні 2022 року, під час окупації населеного пункту збройними силами рф, жінка добровільно працевлаштувалась до псевдооргану влади і стала «головним спеціалістом сектору діловодства Борівського територіального управління військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборантка переважно збирала персональні дані місцевих мешканців для подальшого одержання ними так званої «гуманітарної допомоги» від держави-агресора, отримуючи за це заробітну плату в російських рублях.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости