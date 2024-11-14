20 разів за минулу добу окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 8:00 14.11.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби відбулось 161 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку війська України зупинили вісім атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.40 атак, таку кількість за минулу добу відбили ЗСУ на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 19 танків, 51 бойову броньовану машину, 64 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети та 124 автомобілі окупантів.

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Агентство Телевидения Новости