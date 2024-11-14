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Швачка, бухгалтер, офіціант: вакансії тижня в Харківській області

Швачка, бухгалтер, офіціант: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 14 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2379 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Завідувач сектору – 27 825 грн. 2. Машиніст екструдера – 25 000 грн. 3. Різальник паперу, картону та целюлози – 24 960 грн. 4. Соціальний працівник – 22 000 грн. 5. Швачка – 21 980 грн.6. Стрілець – 20 400 грн.7. Вантажник – 20 000 грн.8. Лікар-стоматолог – 15 000 грн. 9. Бухгалтер – 14 990 грн. 10. Офіціант – 13 000 грн. 

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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