На Харківщині викрито чергову поплічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що 32-річна мешканка Куп’янського району під час окупації селища Великий Бурлук збройними силами рф добровільно погодилась працювати в адміністрації держави-агресорки. На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. методиста отдела образования» у так званій «ВГА».

Колаборантка вела облік часу навчання, а також відповідала за журнали видачі матеріальних цінностей.

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости