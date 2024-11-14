Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:04
Просмотров: 104

На Харківщині викрито чергову поплічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації

На Харківщині викрито чергову поплічницю рашистів: працювала в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що 32-річна мешканка Куп’янського району під час окупації селища Великий Бурлук збройними силами рф добровільно погодилась працювати в адміністрації держави-агресорки. На початку серпня 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. методиста отдела образования» у так званій «ВГА».

Колаборантка вела облік часу навчання, а також відповідала за журнали видачі матеріальних цінностей.

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 