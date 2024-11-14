У Харкові судитимуть ще одну співробітницю окупаційного пенсійного фонду

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська збройними силами рф місцева мешканка добровільно працевлаштувалась до так званого «Управления пенсионного фонда». У серпні 2022 року вона обійняла посаду главного специалиста отдела организации работы и выплаты пенсий».

Колаборантка відповідала за формування та ведення реєстру пенсіонерів, які отримували так звану «матеріальну допомогу» від рф. Після деокупації жінка тривалий час переховувалась від українських правоохоронців та змінила місце мешкання, переїхавши до одного із сіл Миколаївської області.

Однак уникнути відповідальності їй все одно не вдалось — правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили її.

Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости