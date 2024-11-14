Харківського нардепа-втікача заочно засудили до восьми років ув’язнення

14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про харківського депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка, члена комітету з питань антикорупційної політики.

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року народний депутат не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук указаного народного депутата.

Після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Попри те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), останньому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

Агентство Телевидения Новости