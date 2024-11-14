На Харківщині власниця ферми тримала в рабстві чотирьох людей: що їй загрожує

У Харківському районі власниця одного з фермерських господарств з 2023 року підшукувала громадян, які залишились без джерел доходу. Обвинувачена пропонувала роботу на її фермі, обіцяючи високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте своїх обіцянок жінка не дотримувалась. Її співробітники вимушені були жити в антисанітарних умовах і тяжко працювати. Власниця господарства примушувала потерпілих виконувати сільськогосподарські роботи та випасати худобу просто за їжу, якої не вистачало навіть для мінімальних потреб людини, не кажучи вже про важку працю.

Фермерку викрили у серпні 2024 року. Встановлено чотирьох потерпілих від її дій – це троє чоловіків віком 46, 49 і 56 років та 56-річна жінка.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, в тому числі вчиненого щодо кількох осіб та повторно (ч. 2 ст. 149 КК України).

Наразі обвинувальний акт стосовно фермерки перебуває на розгляді в Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченій загрожує до дванадцяти років позбавленні волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости