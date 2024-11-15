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На Харківщині нацгвардійці знищують окупантів за допомогою дронів
Слобожанські артилеристи знищили 4 окупантів під Вовчанськом.
Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.
На Вовчанському напрямку Харківської області аеророзвідниками з 57 омпбр було виявлено переміщення групи особового складу ворога.
Розрахунком артилеристів протитанкової гармати МТ-12 з 5-ї Слобожанської бригади НГУ противнику нанесено вогневе ураження.
За результатами подальшого спостереження встановлені втрати ворога – 4 вбитих.