Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 89

На Харківщині нацгвардійці знищують окупантів за допомогою дронів

На Харківщині нацгвардійці знищують окупантів за допомогою дронів

Слобожанські артилеристи знищили 4 окупантів під Вовчанськом.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

На Вовчанському напрямку Харківської області аеророзвідниками з 57 омпбр було виявлено переміщення групи особового складу ворога.

Розрахунком артилеристів протитанкової гармати МТ-12 з 5-ї Слобожанської бригади НГУ противнику нанесено вогневе ураження.

За результатами подальшого спостереження встановлені втрати ворога – 4 вбитих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 