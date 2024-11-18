Обстріли Харківського та Куп’янського районів: прокуратура показала наслідки

17 листопада близько 20:50 війська рф завдали авіаудару по місту Купʼянськ. Зазнала поранень 50-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

О 21:15 окупанти знову обстріляли місто, внаслідок чого дістала поранення 65-річна місцева жителька.

У результаті ворожих атак пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, техніку комунального підприємства тощо.

Також 18 листопада орієнтовно о 5:00 зс рф здійснили удар з авіації по селу Козача Лопань. Пошкоджено приватний будинок та авто.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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