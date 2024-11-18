Удар по комунальному підприємству на Харківщині: згоріла техніка, постраждала жінка

Увечері 17 листопада внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська сталися дві пожежі. ️Одне з влучань зафіксовано на території комунального підприємства.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіло сім автомобілів комунальної техніки на загальній площі 200 кв. метрів. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 12 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Друга пожежа виникла в житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п’ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 кв. метрів. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 рятувальників та чотири одиниці техніки.

За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп’янському районах області.

Агентство Телевидения Новости