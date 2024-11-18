У Харкові діяли агенти гру, які підірвали авто з військовим ЗСУ і готували нові теракти

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (гру). Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник дістав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти відстежували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.

За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.

Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися його сховати у заздалегідь облаштованому схроні.

Одночасно фігуранти отримали завдання відстежувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала всіх чотирьох учасників групи. Одного із фігурантів було затримано «на гарячому» у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм.

Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости