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На Харківському напрямку нацгвардійці вдарили по позиціях окупантів: відео
На Харківському напрямку захисники з 57 окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка під час проведення повітряної розвідки виявили місце розташування російських загарбників. Спостереження за локацією підтвердило скупчення піхоти.
Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Уночі харківські нацгвардійці за допомогою дрона Heavy Shot знищили щонайменше п’ятьох загарбників.
Подальше спостереження аеророзвідки 57 ОМПБр підтвердило втрати окупантів.