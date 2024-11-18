На Харківському напрямку нацгвардійці вдарили по позиціях окупантів: відео

На Харківському напрямку захисники з 57 окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка під час проведення повітряної розвідки виявили місце розташування російських загарбників. Спостереження за локацією підтвердило скупчення піхоти.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Уночі харківські нацгвардійці за допомогою дрона Heavy Shot знищили щонайменше п’ятьох загарбників.

Подальше спостереження аеророзвідки 57 ОМПБр підтвердило втрати окупантів.

Агентство Телевидения Новости