Житель Пісочина передавав росіянам дані про місця дислокації ЗСУ на Харківщині: що йому загрожує

Житель селища Пісочин і активний учасник проросійських спільнот у месенджері Telegram у серпні 2024 року з власної ініціативи став передавати адміністратору однієї з них інформацію про місця дислокації українських захисників на території Харківської області. Текстові повідомлення він підкріплював візуальними матеріалами, додаючи скриншоти мап з відповідними позначками.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, 47-річний зловмисник долучався до обговорень дописів антиукраїнських Telegram-каналів. У коментарях чоловік прославляв окупантів, вихваляючи «русский характер», а також позитивно оцінював рішення російського президента розпочати так звану «СВО».

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости