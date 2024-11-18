У Харкові безхатько вдарив чоловіка ножем у шию: злодія затримано

У Салтівському районі через гучну роботу електропилки чоловік завдав ножовий удар у шию місцевому мешканцю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що під час проведення ремонтних робіт у 59-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з безхатьком, який ночував в одній з квартир аварійного будинку. Зловмисник декілька разів відключав електроподовжувач, тому що йому заважав звук від електропилки.

Після короткої суперечки безхатько вдарив чоловіка ножем у шию. Потерпілого доставили до медичного закладу та надали необхідну допомогу.

Працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління № 2 встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Нападником виявився раніше неодноразово засуджений 55-річний чоловік.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости