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Затримано правоохоронця з Харкова: намагався переправити «ухилянта» до Молдови

Затримано правоохоронця з Харкова: намагався переправити «ухилянта» до Молдови

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції викрили правоохоронця з Харкова, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови за 7,5 тис. доларів США.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У жовтні цього року харків’янин зустрівся із правоохоронцем, щоб отримати консультацію щодо законних способів виїзду за межі держави. Останній дав зрозуміти, що це можна зробити виключно за гроші та у незаконний спосіб.Він гарантував, що використовуючи службове посвідчення безперешкодно переправить чоловіка спочатку до Одеси, де розмістить його у готелі.

Надалі його зустрінуть спільники, які доставлять до кордону з Молдовою.Чоловік мав потрапити у сусідню країну пішки у супроводі спільників правоохоронця, використовуючи засоби маскування аби не бути викритим прикордонниками.

На молдовському боці кордону втікача мали чекати інші люди, які мали допомогти з оформленням документів та розміщенням.

Отримавши завдаток правоохоронець придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси та особисто супроводжував свого клієнта. Поїздку спланував у свої вихідні дні.

Після прибуття до Одеси обидва поселилися в одному з готелів, а після отримання решти грошей правоохоронця було затримано.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Агентство Телевидения Новости

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