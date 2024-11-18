У Харкові затримали крадія: поцупив сумку а потім виніс з магазину гумові чоботи

Поліцейські Харкова повідомили про підозру зловмиснику, який викрав особисті речі.

Харків’янин відвернув увагу чоловіка, схопив його сумку з особистими речами та втік, повідомляє поліція Харківської області.

Потім він зайшов до магазину, взяв зі стелажів шкарпетки та пару гумових чобіт, взувся та пройшов з майном повз касову зону.

Повідомлення про правопорушення у Немишлянському районі надійшло до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 17 листопада від охорони закладу торгівлі, які затримали чоловіка на виході з магазину.

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився раніше судимий 35-річний чоловік.Викрадене майно направлене на експертизу для зʼясування суми завданих збитків.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (замах на грабіж) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Агентство Телевидения Новости