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Чотири населені пункти перебували під обстрілами за добу: дані поліції Харківщини

Чотири населені пункти перебували під обстрілами за добу: дані поліції Харківщини

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини артилерію, керованими авіабомбами, FPV-дронами. Дістали поранення двоє цивільних людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Обстріли Харківщини 18 листопада

с. Козача Лопань, 5:00: КАБом зруйновано приватне домоволодіння та дві цивільні автівки.

Куп’янськ, 9:40 та 12:05 ударами FPV-дронів пошкоджено автомобілі. О 15:00 окупанти здійснили артобстріл: влучання в узбіччя дороги, без постраждалих.

с. Білий Колодязь, 15:00: внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О 17:00 внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих. Тип зброї встановлюється.

с. Гоптівка, 16:00: внаслідок артобстрілу дістали поранення цивільний чоловік та цивільна жінка. Постраждалі доставлені в лікарню.

18 листопада поліцейські здійснили 47 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

18 листопада силами поліції з Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів евакуйовано 15 місцевих жителів. 

Агентство Телевидения Новости

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