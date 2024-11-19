Чотири населені пункти перебували під обстрілами за добу: дані поліції Харківщини
Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини артилерію, керованими авіабомбами, FPV-дронами. Дістали поранення двоє цивільних людей.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Обстріли Харківщини 18 листопада
с. Козача Лопань, 5:00: КАБом зруйновано приватне домоволодіння та дві цивільні автівки.
Куп’янськ, 9:40 та 12:05 ударами FPV-дронів пошкоджено автомобілі. О 15:00 окупанти здійснили артобстріл: влучання в узбіччя дороги, без постраждалих.
с. Білий Колодязь, 15:00: внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О 17:00 внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Без постраждалих. Тип зброї встановлюється.
с. Гоптівка, 16:00: внаслідок артобстрілу дістали поранення цивільний чоловік та цивільна жінка. Постраждалі доставлені в лікарню.
18 листопада поліцейські здійснили 47 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.
Евакуація на Харківщині
Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.
18 листопада силами поліції з Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів евакуйовано 15 місцевих жителів.