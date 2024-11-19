Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харківському, Чугуївському та Куп’янському району Харківської області. Обстрілів Харкова не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

16:00 с. Гоптівка, Харківський район: внаслідок обстрілу постраждали 52-річний чоловік та 59-річна жінка.

15:10 с. Білий Колодязь, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горів будинок.

9:40 Куп’янськ: внаслідок скиду з БпЛА пошкоджено автомобіль.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 76 людей.

Агентство Телевидения Новости