Нічна атака дронів на Україну: ППО збила 51 безпілотник

У ніч на 19 листопада з 19:30 18 листопада рф атакувала Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських міст Курськ, Орел та з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Агентство Телевидения Новости