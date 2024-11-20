У Куп’янську армія рф вдарила по будинках та навчальних закладах: поліція показала наслідки

Вдень 19 листопада окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ на Харківщині з РСЗВ «Град». Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу дістали вибухові поранення троє жінок – 59, 47, 51 років – та 50-річний чоловік. Постраждалим була надана медична допомога на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Пошкоджені будинки, будівлі навчальних закладів та приватних підприємств.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости