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На війні з росією загинув 21-річний військовий з Харківщини

На війні з росією загинув 21-річний військовий з Харківщини

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув солдат Богдан Соловей, заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Богдан Соловей народився в селі Роздольне. Навчався у Таранівській школі. Після її закінчення вступив до Харківського професійного ліцею будівельних технологій.

«Далі продовжив навчання у Регіональному центрі професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості, де неодноразово був переможцем конкурсу фахової майстерності з професії електрозварник», – розповіли в міськраді.

У 2021 році Богдан Соловей був призваний на строкову службу до Збройних сил України. А у 2023 році підписав контракт і залишився на службі.

Захисник загинув 16 листопада в районі міста Куп’янськ Харківської області, влітку йому виповнився 21 рік.

Агентство Телевидения Новости

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