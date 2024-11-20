П’ятеро людей госпіталізовані після обстрілу Харкова: ситуація в області за добу

Протягом доби росіяни завдавали ударів по Харкову та Куп’янську, а також Богодухівському району області. Внаслідок обстрілу Харкова о 13:16 пошкоджено навіс АЗС та один автомобіль. Постраждали десятеро людей. Госпіталізовані пʼятеро поранених.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 листопада 5:15 військами рф завдано авіаудару, попередньо, одним КАБом по відкритій місцевості поблизу села Чорноглазівка та двома КАБами поблизу села Миронівка Богодухівського району.

Обстріли Куп’янська 19 листопада

21:00 У результаті обстрілу ФАБ-1500 пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Без жертв.

15:00 – 15:35 Внаслідок серії обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок. Постраждали дві жінки 47 та 59 років.

14:30 Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі трьох підприємств.

12:29 Зафіксоване влучання БпЛА по відкритій території.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 95 людей.

Агентство Телевидения Новости