П’ятеро людей госпіталізовані після обстрілу Харкова: ситуація в області за добу
Протягом доби росіяни завдавали ударів по Харкову та Куп’янську, а також Богодухівському району області. Внаслідок обстрілу Харкова о 13:16 пошкоджено навіс АЗС та один автомобіль. Постраждали десятеро людей. Госпіталізовані пʼятеро поранених.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
20 листопада 5:15 військами рф завдано авіаудару, попередньо, одним КАБом по відкритій місцевості поблизу села Чорноглазівка та двома КАБами поблизу села Миронівка Богодухівського району.
Обстріли Куп’янська 19 листопада
21:00 У результаті обстрілу ФАБ-1500 пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Без жертв.
15:00 – 15:35 Внаслідок серії обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок. Постраждали дві жінки 47 та 59 років.
14:30 Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі трьох підприємств.
12:29 Зафіксоване влучання БпЛА по відкритій території.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 95 людей.