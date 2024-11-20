Окупанти здійснили 16 атак на Харківщині, ворог активно застосовує авіацію

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 листопада. 1001 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1445 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів, з них 173 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Водолаги, Біловоди, Нова Козача, Висока Яруга, Богуславка, Куп’янськ, Новоосинове, Нескучне, Петропавлівка, Лозова, Райгородок, Іванівка, Зоря, Романівка, Сіверськ, Закітне, Стінки, Миколаївка, Романівка, Костянтинівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Олександропіль, Ганнівка, Велика Новосілка, Сухі Яли, Темирівка, Зелене Поле, Козацьке, Трифонівка.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських захисників неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости