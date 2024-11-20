У Харкові легковик на смерть збив чоловіка

19 листопада близько 16:25 у Харкові на вулиці Старопаркова автомобіль Opel Vectra збив пішохода. Травми постраждалого виявилися смертельними.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, 63-річний водій автомобіля скоїв наїзд на 66-річного пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину в районі нерегульованого пішохідного переходу.

«Внаслідок ДТП він отримав не сумісні з життям травми», – йдеться в повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости