Вночі над Україною збивали дрони та ракети: скільки цілей уражено

У ніч на 20 листопада 2024 року, починаючи із 19:30 19 листопада, противник завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківщині та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Унаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять – в росію, один – в Білорусь.

Агентство Телевидения Новости