Повідомлення про масований обстріл України – роз’яснення ГУР МО

Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.

Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки, повідомляє Головне Управління Розвідки МО України.

Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство, кажуть у ГУР.

Агентство Телевидения Новости