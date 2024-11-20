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Повідомлення про масований обстріл України – роз’яснення ГУР МО

Повідомлення про масований обстріл України – роз’яснення ГУР МО

Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні.

Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки, повідомляє Головне Управління Розвідки МО України.

Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство, кажуть у ГУР.

Агентство Телевидения Новости

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