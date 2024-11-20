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Сім атак окупантів з початку доби відбили ЗСУ на Харківщині

Сім атак окупантів з початку доби відбили ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 20.11.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.

П’ять штурмових дій загарбників зупинили наші воїни поблизу Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Чернещини, Зарічного та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 6 боєзіткнень, з яких одне триває дотепер.

На Краматорському напрямку противник активно застосовував бомбардувальну авіацію, в районі населеного пункту Червоне скинув чотири КАБ.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази марно атакував позиції наших військ в районі населеного пункту Торецьк. Також ворог скинув дві авіабомби в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр’ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Григорівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Дев’ять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, тривають ще три боєзіткнення.

Агентство Телевидения Новости

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