Підпалив автівку українського військового: на Харківщині затримано молодика

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 24-річному раніше судимому чоловіку за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 листопада 2024 року у місті Чугуїв місцевий мешканець підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу.

За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші він підпалив автівку, від чого відбулось її займання.

У результаті дій палія власнику авто, українському військовому – завдано матеріальної шкоди.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, а також вживаються заходи для встановлення «кураторів», – ймовірно, з рф, – на замовлення яких молодик вчиняв протиправні дії.

За наслідками проведення необхідних слідчо-розшукових заходів діям чоловіка буде надано належну правову оцінку.

Агентство Телевидения Новости