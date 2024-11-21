Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:21
Просмотров: 57

На Харківщині було евакуйовано ще десять людей з прифронтових територій

На Харківщині було евакуйовано ще десять людей з прифронтових територій

Рятувальники евакуювали 10 жителів з прифронтових населених пунктів Куп’янщини та Ізюмщини.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

У зв’язку з небезпекою, що виникає через постійні обстріли окупантів, у Харківській області проводиться обов’язкова евакуація мешканців прифронтових районів. Зокрема, 21 листопада рятувальники здійснили евакуацію 10 громадян із села Богуславка Борівської громади та міста Куп’янськ.

Більшість евакуйованих – це люди похилого віку та маломобільні особи. Для забезпечення безпеки використовувались броньовані автомобілі. У заходах брали участь 8 рятувальників з Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також 3 одиниці броньованої техніки.

Організація евакуації проводиться Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Нацполіцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами, що сприяє злагодженій роботі та максимальному захисту цивільного населення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 