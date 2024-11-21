На Харківщині було евакуйовано ще десять людей з прифронтових територій

Рятувальники евакуювали 10 жителів з прифронтових населених пунктів Куп’янщини та Ізюмщини.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

У зв’язку з небезпекою, що виникає через постійні обстріли окупантів, у Харківській області проводиться обов’язкова евакуація мешканців прифронтових районів. Зокрема, 21 листопада рятувальники здійснили евакуацію 10 громадян із села Богуславка Борівської громади та міста Куп’янськ.

Більшість евакуйованих – це люди похилого віку та маломобільні особи. Для забезпечення безпеки використовувались броньовані автомобілі. У заходах брали участь 8 рятувальників з Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також 3 одиниці броньованої техніки.

Організація евакуації проводиться Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Нацполіцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами, що сприяє злагодженій роботі та максимальному захисту цивільного населення.

Агентство Телевидения Новости