«Злетите у повітря»: у Харкові обурений відключеннями чоловік повідомив про замінування будівлі обленерго

21 листопада близько 13:00 житель Харкова написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», в якому повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На цьому чоловік не зупинився. Через пів години він вже подзвонив до «гарячої лінії» Харківобленерго і повідомив про замінування.

Це привело до дезорганізації функціонування установи та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Стосовно підозрюваного вже ініційоване питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, яке загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 259 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Агентство Телевидения Новости