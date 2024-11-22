На Харківщині окупанти атакують в районі Вовчанська та Зеленого Гаю

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 жовтня. 1003 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Блешні, Олександрії, Тимофіївці, Тур’ї, Ободам, Журавці.

На Харківському напрямку ворог два рази штурмував позиції українських захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до позицій ЗСУ в районі Зеленого Гаю. Там точиться одне боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости