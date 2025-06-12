У Львові попрощалися з 44-річним захисником із Харківської області

У Львові попрощалися з військовим Денисом Мисягіним, уродженцем Харківщини, який загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Боєць служив у складі 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.

Про це повідомляє «Медійний Зміїв».

Денис Мисягін – уродженець міста Зміїв Харківської області, випускник Зідьківського ліцею ім. Г.І. Ковтуна та Зміївського ліцею №2. Вищу освіту здобув у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Працював приватним підприємцем, мав родину – дружину та двох доньок.

З перших днів повномасштабного вторгнення Денис пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Служив на Донеччині у складі 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Нагороджений «Золотим хрестом» Головнокомандувача ЗСУ та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони».

Захисникові було 44 роки. Поховання пройшло у Львові, де нині мешкає родина загиблого.

Агентство Телевидения Новости