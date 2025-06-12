Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 12

У Львові попрощалися з 44-річним захисником із Харківської області

У Львові попрощалися з 44-річним захисником із Харківської області

У Львові попрощалися з військовим Денисом Мисягіним, уродженцем Харківщини, який загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Боєць служив у складі 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.

Про це повідомляє «Медійний Зміїв».

Денис Мисягін – уродженець міста Зміїв Харківської області, випускник Зідьківського ліцею ім. Г.І. Ковтуна та Зміївського ліцею №2. Вищу освіту здобув у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Працював приватним підприємцем, мав родину – дружину та двох доньок.

З перших днів повномасштабного вторгнення Денис пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Служив на Донеччині у складі 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Нагороджений «Золотим хрестом» Головнокомандувача ЗСУ та медаллю «Хрест Сил територіальної оборони».

Захисникові було 44 роки. Поховання пройшло у Львові, де нині мешкає родина загиблого.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 