13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика: подробности

Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика в Красноярском крае (Россия).

Как утверждают источники, дети учатся в разных школах, девочка - в седьмом классе, мальчик - в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель. В социальных сетях у обоих статус, который кажется диким, – в гражданском браке.

Полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку.

О ситуации высказался врач-педиатр.

«Случай сомнительный, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет, и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, – подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, – чувствую, на мальчика могли просто показать, а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что наверняка и будет сделано. Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик, а генетическая экспертиза – кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, хотя судить обо всем можно будет только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела».

Семья девочки решила сохранить ребенка. За девочкой наблюдают врачи, с ней и ребенком все хорошо.

Заместитель директора подтвердила: в школе обо всем известно, и помощь, по мере возможности, ребенку будет оказана, в том числе и педагогами.

- Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», - рассказывает замдиректора. – Но не потому, что родителю пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих.

Их проверяют каждый месяц. Дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит... Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита.

- И в этой ситуации?

- О ней да, нам, конечно, известно, приходили из полиции, а мы доложили о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции. Проходит проверка, в том числе с министерством образования края. Все документы по семьей мы в край предоставили.

- Что говорят родители девочки?

- Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае.

- А мальчик?

- Он ученик не нашей школы, здесь ничего не можем сказать. В любом случае, главная задача, чтобы дети максимально не пострадали...

Источник: amur.info

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