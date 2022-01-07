Эти симптомы со стороны тела говорят, что ваши отношения нездоровы

Ваше тело может больше рассказать вам о ваших отношениях, чем вы сами. Если вы пребываете в токсичных отношениях, абьюзивных, совершенно неудивительно, что на вас, некогда жизнерадостного, здорового человека, начали одна за одной сыпаться болячки.

Как организм показывает вам, что пора бежать, пишет Lisa.

Мышечные зажимы, напряжение

Зажимы могут возникать по разным причинам, но в любом случае они говорят о том, что вы находитесь в длительном напряжении, в беспокойстве.

Человек в нездоровых отношениях бывает очень закрытым, зажатым, ему сложно расслабиться (иногда потому что он еще и постоянно ждет "атаки" со стороны партнера), это сразу сказывается на мышцах.

Раздражения на коже

Психосоматика очень часто проявляется на вашей коже. Это могут быть зуд, высыпания, покраснения, вплоть до кожных аутоиммунных заболеваний (крапивница, псориаз, системная красная волчанка, витилиго и т. д.).

Психологи говорят, что эмоции необходимо выплескивать наружу, чтобы они не выходили сами через кожу.

Нарушения пищеварения

Кишечник очень связан с нервной системой. Очень часто нарушение работы желудочно-кишечного тракта связано именно с психическими проблемами.

Если вдруг без очевидной на то причины, ваш организм перестал нормально усваивать продукты, с которыми раньше не было проблем, появились частые запоры или диарея, вздутие, исчез аппетит, или, наоборот, стал слишком сильным - задумайтесь, не пребываете ли вы в постоянном стрессе.

Чувство истощения

Эмоциональные проблемы выматывают настолько, что у вас буквально опускаются руки. Если вы чувствуете постоянную физическую усталость, разбитость, не можете расслабиться, выспаться, это может говорить, что в отношениях вам очень плохо.

Нарушения памяти, внимания

Ваш мозг занят тем, что постоянно думает, как ответить агрессору или как исправить отношения. Поэтому вполне нормальным является то, что ваше внимание направлено совсем в другую сторону, а не на работу, не на повседневные задачи.

У вас могут возникать проблемы с памятью, вы перестали доверять себе, часто думать, что "не так поняли, услышали, запомнили увидели" и т. д.

Если вы заметили, что с вашим телом происходят подобные изменения - уходите.

Источник: www.rbc.ua/

Новости портала «Весь Харьков»