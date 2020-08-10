Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами

59-летний украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что не спал с певицами, продюсированием которых занимался. Об этом он рассказал в интервью программе "Антиподы" на канале Islnd TV.



"Нет, не спал. На фига? У меня есть жена, которая меня удовлетворяла с этой точки зрения", – подчеркнул он.



По словам Кондратюка, он понимает коллег, у которых сложились интимные отношения с подопечными артистками.



"Как продюсер, скажу, что ты настолько переживаешь, что делает твоя певица, что если ты ни с кем не живешь – ты будешь жить с ней. Ты женишься на ней. А если не женишься, то у вас сто процентов будет происходить обмен энергиями", – считает Кондратюк.





Послушать ответ Кондратюка об отношениях продюсера и певицы можно с 59.00 минуты. Видео: ISLND TV / YouTube

Кондратюк женат на Александре Городецкой. У пары есть трое детей. С 2004-го по 2012 год Кондратюк занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова.

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