Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:02
Просмотров: 89

Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами

Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами

59-летний украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что не спал с певицами, продюсированием которых занимался. Об этом он рассказал в интервью программе "Антиподы" на канале Islnd TV.

"Нет, не спал. На фига? У меня есть жена, которая меня удовлетворяла с этой точки зрения", – подчеркнул он. 

По словам Кондратюка, он понимает коллег, у которых сложились интимные отношения с подопечными артистками. 

"Как продюсер, скажу, что ты настолько переживаешь, что делает твоя певица, что если ты ни с кем не живешь – ты будешь жить с ней. Ты женишься на ней. А если не женишься, то у вас сто процентов будет происходить обмен энергиями", – считает Кондратюк.


Послушать ответ Кондратюка об отношениях продюсера и певицы можно с 59.00 минуты. Видео: ISLND TV / YouTube
Кондратюк женат на Александре Городецкой. У пары есть трое детей. С 2004-го по 2012 год Кондратюк занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова. 
Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/kondratyuk-rasskazal-pochemu-prodyusery-spyat-so-svoimi-pevicami-1512703.htm

lИсточник:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Нет искусства без потерь»: изуродованная дочь Успенской показала себя после аварии
Сегодня 00:42    51
Филипп Киркоров: что известно о матери детей певца
Сегодня 00:18    67
Марина Федункив подтвердила гей-свадьбу участника Сomedy Woman Бороденко
Сегодня 00:12    73
Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."
06.08.2020 00:50    1377
Новый клип Лободы и Pharaoh: пшик вместо бума
06.08.2020 00:25    272
Настя Каменских получила Золотую кнопку YouTube
05.08.2020 10:22    266
Зеленский, Харламов и Гудков рассказали правду об Александре Маслякове в КВН
05.08.2020 01:17    1423
Родные готовятся к приезду Анастасии Заворотнюк
05.08.2020 00:52    731
Собчак рассказала о пластике груди
05.08.2020 00:07    242
Ксения Собчак снялась в скандальном клипе Светланы Лободы (+ВИДЕО)
04.08.2020 00:56    614
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 