Григорий Лепс закрутил роман с "Мисс Львов-2018". Кто такая Наталья Болюх и как она оскандалилась в Украине

Российский певец Григорий Лепс завел новые отношения после развода: избранницей 59-летнего артиста стала украинская модель, "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх. Еще во время участия в конкурсах красоты в Украине скандальная новая возлюбленная Лепса ездила в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. Теперь она постоянно проживает в столице страны-агрессора. Кроме того, 26-летняя модель поддерживала связь с чиновником Госдумы Аликом Назаряном, который выступает за оккупацию Крыма Россией и называл украинцев "х*хлами".

В сети начали активно говорить о романе после того, как в интернет попали кадры с Болюх в объятиях нетрезвого Лепса, сделанные во время застолья. Звезда целовал спутницу в висок и вальяжно обнимал ее. Кроме того, украинка сама намекала, что состоит с российским певцом из базы "Миротворец" в любовных отношениях. Делала она это на личной странице в Instagram в формате сторис.

Так, на вопрос о любимом исполнителе Болюх ответила: "Лепс, конечно же!". Девушка добавила к надписи смеющийся смайлик и сопроводила публикацию песней россиянина "Я счастливый".

"Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная" появлялась в России на многих светских мероприятиях, а также участвовала в некоторых ток-шоу. Например, Болюх была героиней программы "На самом деле" российского "Первого канала".

В 2019-м на модель посыпался шквал критики из-за того, что она отпраздновала день рождения в Москве в компании одиозного пропутинского чиновника Госдумы Алика Назаряна. Последний называл оккупированный Крым "российским", а украинцев – "х*хлами".

Девушка сама публиковала в соцсети ролик с вечерней Москвой, на котором видно башни Кремля. Также в интернете есть кадры, как она веселилась на вечеринке в клубе и хвасталась красными розами в роскошном номере отеля.

В прошлом году Болюх вышла замуж, но через несколько месяцев развелась, передает "Високий замок". Избранником блондинки был один из богатых российских предпринимателей.

В 2019 году в "заявлении для прессы" Болюх объяснила: "Не считаю, что обладательницы титула "Мисс Львов" должно быть стыдно ездить в Москву. Я украинка. Украина единая: от Львова до Донецка. Мы все дружеский народ".

В эфире росТВ в 2019-м девушка заявляла, что на родине ее якобы "репрессируют националисты" из-за поездки в Москву.

"Я выхожу из аэропорта, ко мне подходят мужчины, берут за руку и спрашивают: "Может, тебя обратно в Москву отправить?". Я говорю: "Отстаньте от меня, вообще не подходите", – и продолжаю уходить. Он – взрослый мужчина – ко мне подбегает снова и спрашивает: "Может, за тобой еще Hammer подъедет?" Говорю: "Какой Hammer?". "На столичных номерах".

Такое продолжается с того момента, как я вернулась из Москвы. Я не понимаю вообще, почему такая агрессия в мою сторону. Я ничего плохого не сделала", – жаловалась она.

Модель уверяла, что с политикой она якобы не связана. По ее мнению, никто не имел права говорить ей, куда летать.

Наталья Болюх родилась 11 декабря 1995 года. Сначала получала высшее образование на экономическом факультете Академии книгопечатания, однако потом решила, что ей это неинтересно, и стала изучать психологию и дизайн.

Предварительно, некоторое время работала экономистом. По данным СМИ, в ноябре-2021 купила квартиру в Москве.

Сюжет телеканала NТА о скандальной украинке:

Коротко о знаменитости:

Григорий Лепс – 59-летний советский и российский певец, музыкант, композитор. Родом из Сочи. Носит звание Заслуженного артиста РФ. Не раз заявлял о том, что выступает против Майдана во всех его проявлениях.

В 2017-м попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

В 2020 году по случаю "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков" Лепс выступил в контролируемом РФ Донецке на площади Ленина. Во время этого концерта он спел гимн Российской Федерации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лепс в декабре 2021-го развелся с женой-украинкой, известной балериной Анной Шаплыковой. С ней он был в браке в течение 20 лет. Женщина подала заявление в суд еще в ноябре.

Источник: news.obozrevatel.com/

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