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Григорий Лепс закрутил роман с "Мисс Львов-2018". Кто такая Наталья Болюх и как она оскандалилась в Украине

Григорий Лепс закрутил роман с Мисс Львов-2018. Кто такая Наталья Болюх и как она оскандалилась в Украине

Российский певец Григорий Лепс завел новые отношения после развода: избранницей 59-летнего артиста стала украинская модель, "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх. Еще во время участия в конкурсах красоты в Украине скандальная новая возлюбленная Лепса ездила в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. Теперь она постоянно проживает в столице страны-агрессора. Кроме того, 26-летняя модель поддерживала связь с чиновником Госдумы Аликом Назаряном, который выступает за оккупацию Крыма Россией и называл украинцев "х*хлами".

В сети начали активно говорить о романе после того, как в интернет попали кадры с Болюх в объятиях нетрезвого Лепса, сделанные во время застолья. Звезда целовал спутницу в висок и вальяжно обнимал ее. Кроме того, украинка сама намекала, что состоит с российским певцом из базы "Миротворец" в любовных отношениях. Делала она это на личной странице в Instagram в формате сторис.

Так, на вопрос о любимом исполнителе Болюх ответила: "Лепс, конечно же!". Девушка добавила к надписи смеющийся смайлик и сопроводила публикацию песней россиянина "Я счастливый".

 

Наталья Болюх и Григорий Лепс

Болюх намекала на роман с Лепсом

"Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная" появлялась в России на многих светских мероприятиях, а также участвовала в некоторых ток-шоу. Например, Болюх была героиней программы "На самом деле" российского "Первого канала".

В 2019-м на модель посыпался шквал критики из-за того, что она отпраздновала день рождения в Москве в компании одиозного пропутинского чиновника Госдумы Алика Назаряна. Последний называл оккупированный Крым "российским", а украинцев – "х*хлами".

Девушка сама публиковала в соцсети ролик с вечерней Москвой, на котором видно башни Кремля. Также в интернете есть кадры, как она веселилась на вечеринке в клубе и хвасталась красными розами в роскошном номере отеля.

"Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная" Наталья Болюх

Болюх показывала вечернюю Москву из автомобиля

В прошлом году Болюх вышла замуж, но через несколько месяцев развелась, передает "Високий замок". Избранником блондинки был один из богатых российских предпринимателей.

В 2019 году в "заявлении для прессы" Болюх объяснила: "Не считаю, что обладательницы титула "Мисс Львов" должно быть стыдно ездить в Москву. Я украинка. Украина единая: от Львова до Донецка. Мы все дружеский народ".

Модель Наталья Болюх

Украинка Наталья Болюх

В эфире росТВ в 2019-м девушка заявляла, что на родине ее якобы "репрессируют националисты" из-за поездки в Москву.

"Я выхожу из аэропорта, ко мне подходят мужчины, берут за руку и спрашивают: "Может, тебя обратно в Москву отправить?". Я говорю: "Отстаньте от меня, вообще не подходите", – и продолжаю уходить. Он – взрослый мужчина – ко мне подбегает снова и спрашивает: "Может, за тобой еще Hammer подъедет?" Говорю: "Какой Hammer?". "На столичных номерах".

Такое продолжается с того момента, как я вернулась из Москвы. Я не понимаю вообще, почему такая агрессия в мою сторону. Я ничего плохого не сделала", – жаловалась она.

Модель уверяла, что с политикой она якобы не связана. По ее мнению, никто не имел права говорить ей, куда летать.

Болюх в студии российского "Первого канала"

Наталья Болюх родилась 11 декабря 1995 года. Сначала получала высшее образование на экономическом факультете Академии книгопечатания, однако потом решила, что ей это неинтересно, и стала изучать психологию и дизайн.

Предварительно, некоторое время работала экономистом. По данным СМИ, в ноябре-2021 купила квартиру в Москве.

Скандальная "Мисс Львов-2018"

Сюжет телеканала NТА о скандальной украинке:

Коротко о знаменитости:

  • Григорий Лепс – 59-летний советский и российский певец, музыкант, композитор. Родом из Сочи. Носит звание Заслуженного артиста РФ. Не раз заявлял о том, что выступает против Майдана во всех его проявлениях.

  • В 2017-м попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

  • В 2020 году по случаю "Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков" Лепс выступил в контролируемом РФ Донецке на площади Ленина. Во время этого концерта он спел гимн Российской Федерации.

Запрещенный в Украине певец Григорий Лепс

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Лепс в декабре 2021-го развелся с женой-украинкой, известной балериной Анной Шаплыковой. С ней он был в браке в течение 20 лет. Женщина подала заявление в суд еще в ноябре.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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