Канье Вест порвал с новой девушкой: она лайкнула Кардашьян и удалила все его фото

Американский рэпер Канье Уэст и его новая девушка, актриса и модель Джулия Фокс якобы разорвали отношения. 32-летняя звезда сериала "Неограненные драгоценности" поставила лайк на посте бывшей жены Канье Ким Кардашьян и удалила все фотографии рэпера со своей страницы.

Кроме того, как пишет Daily Mail, папарацци заметили знаменитость со слезами на глазах, когда она вылетала из аэропорта Лос-Анджелеса в одиночестве. Официальных заявлений о разрыве Уэста и Фокс не было.

На прошлой неделе источники E! News сообщили о том, что у Фокс "нет энергии", чтобы вкладывать больше в отношения с рэпером.

"Джулия в первую очередь мама, а ее семья и рабочие обязанности находятся в Нью-Йорке", – сказал собеседник об актрисе. По его данным, роман между парой прекратился. "Хотя они остаются близкими, их отношения развивались", – заявил источник.

Медиа также пишут, что Фокс сосредоточена на своих друзьях и семье, а не только на Уэсте. Кроме того, в сети появлялась информация, что Джулия и Канье находятся в открытых отношениях, поскольку рэпара видели на встречах с другими женщинами.

"Их связь выходит за рамки типичных норм... Там нет ревности", – характеризовали источники необычный роман звездной пары.

Коротко о знаменитостях:

Канье Уэст – 44-летний хип-хоп-исполнитель, музыкальный продюсер, композитор, дизайнер. Известен своими резкими высказываниями и неоднократными скандалами.

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. С 2014 года была замужем за Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году пара подала на развод.

Джулия Фокс – 31-летння американская актриса, модель, художница, которая родилась в Милане (Италия). Известность получила благодаря роли в фильме "Неограненные драгоценности" (2019), за который была номинирована на премию Gotham Award в номинации "Актер-прорыв".

Источник: news.obozrevatel.com/

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