Ксения Мишина и Александр Эллерт разошлись четыре месяца назад. Однако, в отличие от актрисы, юморист надеется, что они снова будут вместе. Сейчас он пытается исправить все свои ошибки, которые допустил в отношениях.

На интервью со Славой Деминым Эллерт согласился лишь потому, что тот пообещал выпустить его 14 февраля. Очевидно, в День влюбленных он хотел напомнить Ксении Мишиной о своих чувствах и признаться в любви на всю страну. Более того, комик не считает актрису прежней.

Александр Эллерт хочет вернуть Ксению Мишину

Несмотря на то, что Ксения Мишина жалуется на «качели» в отношениях с Эллертом и утверждает, что они не могут быть вместе, мужчина обещает делать все, чтобы ее вернуть. Он признает, что «споткнулся», но ради звезды готов исправляться.

Ксю мы не записываем в список «были», не вычеркиваем. Все будет хорошо, я уверен в этом. Эти отношения просто на паузе. Она не бывшая, любовь так быстро не проходит,

– заявил Александр Эллерт.

Он с теплом вспоминает об их гражданском браке и том, как называли друг друга мужем и женой. Юморист до сих пор носит уникальное кольцо с алмазом из их крови.

«Я счастлив, но не полностью. С ней я более счастлив. Я с уверенностью могу сказать, что у меня разделилась жизнь до Ксю и после Ксю. Я благодарен за все, что она мне говорила, делала для меня, советовала и дарила», – признался комик.

Напомним, после расставания с Ксенией Мишиной Александр Эллерт впал в депрессию. Он даже хотел сбежать в Южную Америку, в Перу, но рейс отменили, и юморист попал на деньги.

Александр Эллерт о расставании с Мишиной

Победитель «Холостячки» отказался рассекречивать причину расставания с Мишиной. Он метафорически заявил, что разошелся с актрисой из-за «сильной любви», но опроверг слухи, что все их скандалы были из-за его ревности.

Я ревновал из-за нехватки внимания, из-за нехватки нашего взаимодействия друг с другом. График очень сказывался на нас – и мой, и ее. У нас было мало времени,

– рассказал Александр Эллерт.

Александр Эллерт об отношениях и разрыве с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн

Что Ксения Мишина говорила о расставании с Эллертом

Через несколько месяцев после разрыва актриса призналась, что в отношениях с Эллертом ей было «очень больно, очень сложно, очень неприятно», а он не знал, как это исправить. Так, причиной их расставания якобы был постоянный стресс.

Впоследствии она призналась, что из-за безосновательной ревности «доходило до безумия». Она якобы не хотела быть с тем, кто увешивал ее ярлыками, страхами и проблемами.

Источник: newsyou.info/

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