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Ксения Бородина на танке вызвала громкий скандал. Ведущая вспомнила Украину и заявила, что она за мир

Ксения Бородина на танке вызвала громкий скандал. Ведущая вспомнила Украину и заявила, что она за мир

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась поездкой на танке, но столкнулась в волной хейта в соцсети. 38-летней звезде "Дома-2" пришлось оправдываться: она утверждает, что якобы не пропагандирует войну, имеет большое количество подписчиков-украинцев и выступает "за мир".

Скандальные кадры знаменитость обнародовала в личном аккаунте в Instagram. В сторис она показала, как сидела в блиндаже, а танк проехался сверху. Потом телеведущую учили самостоятельно управлять военной техникой.

Бородина была радостной, шутила и сняла немало фото и видео в военной форме. "Решила покататься на танке! Почему бы и нет, действительно?" – сказала она в одном из роликов.

Ксения Бородина оскандалилась поездкой на танке

Телеведущая побывала на полигоне

Позже в посте она восхищенно написала, что сама управляла танком. "Это непередаваемые ощущения. Очень необычный, но интересный день. А еще я сидела в окопе, а надо мной проезжал танк. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать", – заявила российская звезда.

Ксения Бородина на фоне военной техники

Бородина в танке

Многим пользователям сети не понравилось такое "развлечение" телеведущей. Однако она почистила и ограничила комментарии, а также заявила: мол, критикуют ее без причины, а она пропагандой не занимается. Более того, звезда обозвала людей, которые высказали своей мнение.

"Идиоты, простите конечно, будут гавкать в комментариях о войне", – написала скандальная ведущая российского телевидения.

Бородина обозвала критиков идиотами

В следующих сторис Бородина начала агрессивно оправдываться. Она сказала, что в шоке, и спросила у пользователей соцсети, "дружат ли они с головой".

"У меня большой процент подписчиков из Украины, я много раз писала посты, что я за мир! вы актерам военных фильмов тоже про пропаганду пишете?" – возмутилась россиянка.

Бородине пришлось оправдываться

Российская звезда Ксения Бородина

Коротко о знаменитости:

  • Ксения Бородина – российская телеведущая, актриса, блогер и диджей. Была участницей, а потом и ведущей реалити-шоу "Дом-2".

Ксения Бородина

 

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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