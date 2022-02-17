Стилистка Камалии обвинила певицу во лжи

Стилистка София Неведомая отреагировала на то, что певица Камалия готовит против нее иск.

Исполнительница написала, что София не выполняла хорошо свою работу, а также она опаздывала, из-за чего ее команде пришлось понести дополнительные расходы за студию, где происходили съемки.

Стилистка же говорит, что она никуда не опаздывала. Более того, она работала дольше, чем нужно, потому что съемки клипа задержались.

«Я никуда не опоздала. Ее красили очень долго. Меня должны были отпустить после обеда, а я была на смене 12 часов. Два лука не сняли из-за того, что Камалия пила кофе, не снималась, снимала видео на фоне елки. И вообще не очень знает, что люди ценят свое время, а не для развлечения видео снимают. Вдруг что, мы снимали клип у нее дома и в торговом центре, какая студия?» – прокомментировала Софья.

Также Камалия показала комментарий швеи. Наталья написала, что исполнительница с ней рассчиталась. Впрочем, София опубликовала переписку со швеей, где Наташа говорит, что певица попросила ее написать этот комментарий.

«Честно, мне все равно на деньги. Я понимала, что никто мне их не отдаст. Дай Бог, чтобы она стала богаче. Мне кажется, что это вообще не такая большая сумма, чтобы этот стыд разводить. Мне просто грустно, что это происходит в нашей индустрии. Женщина пытается доказать, что у меня есть три паспорта, какая тупая клевета. К тому же, у меня есть все переписки. Печально, что это происходит в нашей стране. Люди, которых уважают, лгут», — добавила София.



Источник: Новости Ю

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