Даша Астаф’єва розкрила секрет, чи зустрічається з Льошею Дурнєвим

Відома модель, телеведуча та співачка розповіла в інтерв’ю, чи є у неї роман з Олексієм Дурнєвим.

Даша Астаф’єва розповіла про те, як їй живеться після розлучення з цивільним чоловіком та нові стосунки у програмі ЖВЛ.

Відомо, що Даша минулого року розірвала стосунки, з чоловіком, з яким прожила п’ять років. Журналістка запитала її, як їй починати зовсім нові стосунки.

“Неочікувано було, але гарно. Все не так погано, як я вважала. Я цього боялася, відкладала це все, але я дуже рада, що ми обидва щасливі. Для мене найголовніше, що люди знаходять в собі сили, розлучитися, з повагою один до одного”, – заявили Даша.

Вона переїхала з будинку, де жила разом з Артемом Кімом, до своєї столичної квартири. Із собою співачка забрала двох собак. “Мої собачки зі мною, але іноді вони бачаться. Зараз ми живемо разом, спимо разом, їмо разом. Ми дуже багато гуляємо у нас є свої традиції”, – заявила модель. – “У мене повноцінна сім’я”.

Також Даша подарувала своїм батькам собачку, “бо іноді мої нерви не витримують питань зайвих”.

Мається на увазі питань про дітей та одруження. Також Даша відповіла на питання, чи пара вони з Олексієм Дурнєвим.

“Ми пара, так ми два дуралєя. Так, дуже багато про це балакають, нехай балакають, вже хоч так, хоч від мене відстануть, це найкращий варіант. Я думаю для Олексія це не дуже гарно, бо він має багато дівчат, які залицяються до нього. А мені цей варіант підходить, аби мене не займали”.

Источник: svidok.online/

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