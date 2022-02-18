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Линда Евангелиста впервые показала лицо после пластики, которая ее изуродовала

Линда Евангелиста впервые показала лицо после пластики, которая ее изуродовала

Канадская супермодель Линда Евангелиста пострадала от неудачной пластической операции CoolSculpting ("замораживание" лишнего жира на лице и теле) в 2015 году. Из-за этого звезда 1990-х долгое время скрывалась от папарацци и не появлялась на публике, но недавно все же решилась показать себя и рассказать о том, что пережила.

Последствия пластики 56-летняя Евангелиста впервые продемонстрировала журналистам издания People. Она сказала, что хирургическое вмешательство "жестко изуродовало" ее природные черты и формы, сделало затворницей.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю... Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться", – сказала модель на интервью.

 

Линда Евангелиста в молодости на подиуме

В сентябре 2021 года она подала иск против компании Zeltiq Aesthetics Inc., создавшей процедуру CoolSculpting, и потребовала возместить 50 млн долларов ущерба, так как после пластики она больше не могла работать как медийная личность.

Супермодель рассказала, что с августа 2015-го по февраль 2016 года прошла семь сеансов CoolSculpting. Спустя три месяца те участки тела, которые должны были стать меньше, опухли, онемели и стали затвердевать. Изменения звезда сперва заметила на подбородке, бедрах, на спине и ребрах.

Евангелиста подумала, что начала набирать вес, и села на жесткую диету. "Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума", – призналась она.

Евангелиста раньше публиковала только архивные снимки или фото, где ее не видно

Евангелиста на красной дорожке, 2009 год

В июне 2016 года она пошла к врачу, где расплакалась. Она рассказала, что почти ничего не ест, но не может похудеть. Медик диагностировал у знаменитости парадоксальную жировую гиперплазию. "Я подумала: "Что это, черт возьми, такое?". И он сказал мне, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию", – вспомнила модель.

Указанное состояние наблюдается менее чем у 1% пациентов после подобных процедур. Евангелиста после этого сделала еще две операции, пытаясь исправить ситуацию, но они не помогли.

"Лучше не стало. Все выпуклости на моем теле – твердые. Если я надеваю платье без специального белья, оно натирает кожу до крови. Я не могу прижать руки к телу", – пожаловалась бывшая звезда подиума.

Линда Евангелиста на церемонии вручения наград Fragrance Foundation Awards-2015

По словам модели, неудачная пластика полностью изменила ее походку, осанку, сделала абсолютно другим человеком. Она перестала появляться на публике и публиковать свои новые фото. "Не думаю, что дизайнеры захотят теперь меня одевать. Я больше не смотрюсь в зеркало. Это не я", – сказала Евангелиста.

Она заявила, что своим примером пытается предупредить ошибки других людей. "Я всегда знала, что состарюсь... Но я просто не думала, что буду так выглядеть. Я не узнаю себя физически, и больше не узнаю себя как личность. Она исчезла", – добавила модель.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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