Линда Евангелиста впервые показала лицо после пластики, которая ее изуродовала

Канадская супермодель Линда Евангелиста пострадала от неудачной пластической операции CoolSculpting ("замораживание" лишнего жира на лице и теле) в 2015 году. Из-за этого звезда 1990-х долгое время скрывалась от папарацци и не появлялась на публике, но недавно все же решилась показать себя и рассказать о том, что пережила.

Последствия пластики 56-летняя Евангелиста впервые продемонстрировала журналистам издания People. Она сказала, что хирургическое вмешательство "жестко изуродовало" ее природные черты и формы, сделало затворницей.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю... Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться", – сказала модель на интервью.

В сентябре 2021 года она подала иск против компании Zeltiq Aesthetics Inc., создавшей процедуру CoolSculpting, и потребовала возместить 50 млн долларов ущерба, так как после пластики она больше не могла работать как медийная личность.

Супермодель рассказала, что с августа 2015-го по февраль 2016 года прошла семь сеансов CoolSculpting. Спустя три месяца те участки тела, которые должны были стать меньше, опухли, онемели и стали затвердевать. Изменения звезда сперва заметила на подбородке, бедрах, на спине и ребрах.

Евангелиста подумала, что начала набирать вес, и села на жесткую диету. "Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума", – призналась она.

В июне 2016 года она пошла к врачу, где расплакалась. Она рассказала, что почти ничего не ест, но не может похудеть. Медик диагностировал у знаменитости парадоксальную жировую гиперплазию. "Я подумала: "Что это, черт возьми, такое?". И он сказал мне, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию", – вспомнила модель.

Указанное состояние наблюдается менее чем у 1% пациентов после подобных процедур. Евангелиста после этого сделала еще две операции, пытаясь исправить ситуацию, но они не помогли.

"Лучше не стало. Все выпуклости на моем теле – твердые. Если я надеваю платье без специального белья, оно натирает кожу до крови. Я не могу прижать руки к телу", – пожаловалась бывшая звезда подиума.

По словам модели, неудачная пластика полностью изменила ее походку, осанку, сделала абсолютно другим человеком. Она перестала появляться на публике и публиковать свои новые фото. "Не думаю, что дизайнеры захотят теперь меня одевать. Я больше не смотрюсь в зеркало. Это не я", – сказала Евангелиста.

Она заявила, что своим примером пытается предупредить ошибки других людей. "Я всегда знала, что состарюсь... Но я просто не думала, что буду так выглядеть. Я не узнаю себя физически, и больше не узнаю себя как личность. Она исчезла", – добавила модель.

Источник: news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»