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Дэниел Крейг рассказал о приватном разговоре с Елизаветой II

Дэниел Крейг рассказал о приватном разговоре с Елизаветой II

На днях исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг стал гостем американского ТВ-шоу Стивена Кольбера. Актер рассказывал о съемках в заключительной для себя части бондианы «Не время умирать», а также поделился любопытными фактами о совместной работе с Елизаветой II.

Речь идет о проморолике, который был снят в 2012-м году во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантового юбилея правления Ее Величества.

По воспоминаниям Крейга, королева «одобрила идею о совместных съемках за пять минут». А к съемкам отнеслась очень творчески, предлагая свои идеи и отпуская шутки насчет выражения лица агента 007.

Дэниел Крейг рассказал, что приватный разговор с королевой состоялся неожиданно – в Букингемский дворец его вызвал срочно режиссер Дэнни Бойл.

«В тот день я был сварлив, а Ее Величество была очень игриво настроена. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и даже прокомментировала мою нарочитую серьезность… «Так, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?», – сказала в шутку Елизавета II.

К слову, новый Джеймс Бонд будет известен уже скоро – актер, который заменит на посту Дэниела Крейга, будет назван после премии «Оскар».

Источник: newsyou.info/

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