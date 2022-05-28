"Став кинозвездой": собаке-саперу Патрону присудили премию на Каннском кинофестивале

Боевой пес Патрон стал звездой на Каннском кинофестивале. Ему присудили престижную премию "Пальмовый пес".

На Каннском кинофестивале сегодня, 27 мая, объявили приятную новость для пса-сапера Патрона, служащего в ГСЧС. Об этом сообщили на официальной странице в фейсбуке.

Боевой собаке присудили кинопремию "Пальмовый пес". Патрон стал настоящей звездой мировой кинохроники, поэтому жюри решило, что пиротехник достоин престижного статуса.

Наш Патрон стал кинозвездой! Сегодня в Каннах ему присуждена премия Пальмовый пес – это самая престижная в мире кинопремия, которой награждают четырехлапых! – сообщили в ГСЧС.

"Поэтому в холле Ганд-гостиницы сегодня и была объявлена эта приятная для нас новость. К сожалению, Патрон узнал свой звездный статус дистанционно. Однако после победы – кто знает! – наш маленький герой и посетит мировую киностолицу, чтобы провести автограф-сессию для своих фанов".

Песик Патрон получил премию дистанционно. От его имени служащий поблагодарил за награду, держа четырехлапого сапера на руках.

Патрон бы с радостью навестил Канны, но у него здесь много работы. Мы хотим поблагодарить мир за помощь Украине. И если кто-то колеблется, помогать ли нам оружием, чем больше у нас оружия – тем меньше времени у врага заменять нашу территорию. Саперы Украины благодарны за внимание к нашему талисману Патрону, – сказал один из пиротехников.

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Источник: 24tv.ua

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