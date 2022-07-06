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У путина предлагают легализовать пиратский показ зарубежных фильмов

У путина предлагают легализовать пиратский показ зарубежных фильмов

Экс-министр культуры, спецпредставитель путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил начать «параллельный прокат» иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Это один из способов сохранить их в условиях санкций, пишет «The insider».

«Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», — заявил Швыдкой.

По его словам, для заполнения кинозалов россия должна снимать не меньше 200-250 фильмов, а снимает менее сотни.

«Параллельный прокат», ввести который предлагает Швыдкой, — аналог «параллельного импорта», который российское правительство узаконило 30 марта. Этим понятием в россии называют ввоз в страну товаров, на который правообладатель не дал разрешения, параллельно официальным поставкам. Несмотря на то, что чаще всего таким образом ввозятся товары, экспорт которых не имеет других, легальных каналов, российские СМИ продолжают называть этот процесс «параллельным импортом».

Источник: sprotyv.info

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Темы: кино, россия

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