Украину могут снять с Евровидения-2022: "Суспільне" озвучили причину

Организаторы Национального отбора на Евровидение-2022 сообщили, что Украине грозит дисквалификация с международного песенного конкурса. Если европейский языковой союз обнаружит проявления политизированности нацотбора, то поехать в Италию для борьбы за победу не сможет ни Alina Pash, ни кто-либо другой.

Об этом рассказал председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий на пресс-конференции "Суспільного" сегодня, 14 февраля. Кроме того, организаторы обратились к представителям СМИ с просьбой "ответственно освещать информацию", связанную с вероятным отстранением нашей страны от конкурса.

"Если европейский языковой союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться" – заявил Чернотицкий.

Член правления "Суспільного" и один из представителей жюри Нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в сложившейся ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация".

Также он прокомментировал путаницу с результатами, которая возникла в прямом эфире во время объявления победителя по итогам зрительского голосования. По словам ведущего Тимура Мирошниченко, которого обвинили в конфузе, такая ситуация возникла из-за сбоя в работе турнирной таблицы. У зрителей возник вопрос касательно фальсификации баллов, однако организаторы исключают этот вариант.

Лодыгин напомнил, что неразбериха с результатами может возникнуть не только в Украине, но и на масштабных мировых премиях. Он вспомнил церемонию вручения "Оскара" в 2017 году, когда на сцене победителем в номинации "Лучший фильм" ошибочно объявили "Ла-Ла-Ленд", а не "Лунный свет".

"Демонизировать какой-то мнимый непрофессионализм общественного вещателя, я считаю несправедливым", – подытожил Лодыгин.

Напомним, финал национального отбора на Евровидение превратился в настоящий скандал. Во время оглашения результатов ведущий шоу Тимур Мирошниченко допустил странную ошибку (позже пояснив это виной редактора, которая подсказывала ему в наушник), а победительница конкурса Alina Pash, как оказалось, ездила в Крым уже после оккупации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алина Паш может не поехать на Евровидение в Италию. "Суспільне" решило отложить подписание контракта с певицей, пока не удостоверится в том, с территории какой страны она посещала Крым в 2015 году.

Источник: news.obozrevatel.com/

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